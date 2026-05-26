Roland Garros il programma di oggi | da Sinner a Darderi gli italiani in campo e dove vederli

Notizia in breve

Oggi, 26 maggio, terza giornata di gare a Roland Garros 2026. È il giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa contro Clement Tabur. In campo anche altri italiani, tra cui Darderi. La partita di Sinner si svolge nel primo pomeriggio, mentre le altre sfide italiane sono programmate in diverse fasce orarie. Gli incontri sono visibili sui canali ufficiali e in streaming.