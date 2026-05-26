Roland Garros il programma di oggi | da Sinner a Darderi gli italiani in campo e dove vederli
Oggi, 26 maggio, terza giornata di gare a Roland Garros 2026. È il giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa contro Clement Tabur. In campo anche altri italiani, tra cui Darderi. La partita di Sinner si svolge nel primo pomeriggio, mentre le altre sfide italiane sono programmate in diverse fasce orarie. Gli incontri sono visibili sui canali ufficiali e in streaming.
(Adnkronos) – Terza giornata di match al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, è il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi, contro Clement Tabur. Il day 3 dello Slam parigino vedrà in campo anche la numero uno del ranking femminile Aryna Sabalenka, contro Jessica Bouzas Maneiro, e gli. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
L'ANALISI di SINNER vs Machac e delle sconfitte degli altri italiani |
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