LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince anche il secondo set nonostante la foga francese

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha vinto anche il secondo set contro Rinderknech, con un punteggio di 6-4. Nel parziale, l’azzurro ha concluso con un ace, confermando il risultato. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026 e si può seguire in diretta. Il tennista italiano ha mantenuto il vantaggio dopo aver vinto il primo set, resistendo alla pressione del concorrente francese. La sfida prosegue con il terzo set in programma.