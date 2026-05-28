LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince anche il secondo set nonostante la foga francese
Matteo Berrettini ha vinto anche il secondo set contro Rinderknech, con un punteggio di 6-4. Nel parziale, l’azzurro ha concluso con un ace, confermando il risultato. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026 e si può seguire in diretta. Il tennista italiano ha mantenuto il vantaggio dopo aver vinto il primo set, resistendo alla pressione del concorrente francese. La sfida prosegue con il terzo set in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Anche il secondo set è di Matteo! Con l’ace, l’azzurro chiude un parziale che ha rischiato di compromettersi. 40-30 Ace pesantissimo!! 30-30 Cerca il dritto in risposta Rinderknech ma il lungolinea finisce in corridoio. Non c’è la prima. 15-30 Esce il cross di rovescio di Berrettini. Ancora seconda. 15-15 Due dritti perfetti di Rinderknech, in rete lo slice difensivo dell’italiano. Seconda palla da lavorare. 15-0 Ace di Berrettini che inizia benissimo! 5-4 Per poco non passa la risposta di Matteo. L’azzurro servirà per il secondo set. 40-0 Ace del francese. 30-0 Si apre il campo con il dritto Rinderknech, in rete il colpo di Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it
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