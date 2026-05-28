Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 28 maggio, per il secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo il successo all’esordio contro il francese Clement Tabur, il numero 1 del mondo affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo. La sfida aprirà il programma sul Court Philippe-Chartier a parte dalle ore 12.00 Sinner parte naturalmente con i favori del pronostico, ma il match andrà comunque gestito con attenzione. Cerundolo è un avversario abitato alla terra rossa e proverà a rallentare il ritmo azzurro, costringendolo a scambi più lunghi e lavorati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, Sinner torna sullo Chatrier: Cerundolo secondo ostacolo a Parigi

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Sinner da sogno, Arnaldi guerriero,Darderi preciso: il Roland Garros che ci fa sognare davvero.

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Jannik SINNER inizierà il suo cammino nel Roland Garros sfidando martedì 26 maggio il ventiseienne francese Clément Tabur, mai affrontato in passato. Per trovare una sconfitta del fuoriclasse azzurro contro un tennista transalpino è necessario tornare al lo x.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

Sinner-Cerundolo, Roland Garros oggi in diretta TV: orario (assurdo), canale e polemiche. Lo svantaggio di JannikJannik Sinner torna in campo al Roland Garros con un obiettivo che ormai è diventato quasi un’ossessione sportiva: conquistare l’unico Slam che ancora manca nella sua bacheca. Dopo aver dominato sul ... libero.it

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