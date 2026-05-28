Durante la partita di Roland Garros, Sinner ha ceduto al caldo e ha subito un malore nel terzo set, che ha influenzato le sue prestazioni. Nel frattempo, Cerundolo ha vinto al quinto set, riuscendo a recuperare un vantaggio di Sinner. La sfida si è conclusa con la vittoria di Cerundolo, nonostante il calo fisico dell'avversario.

? Domande chiave Come ha fatto Cerundolo a ribaltare il vantaggio di Sinner?. Perché il malore fisico ha colpito l'altoatesino proprio nel terzo set?. Quali fattori hanno causato il crollo fisico improvviso del numero uno?. Come influirà questo incidente sulla preparazione atletica di Sinner per l'estate?.? In Breve Sinner in vantaggio 5-2 nel terzo set prima del calo fisico.. Cerundolo ribalta il match con i parziali 7-5, 6-1 e 6-1.. L'atleta ha sofferto crampi alla gamba e problemi gastrici a Parigi.. La sfida è durata tre ore e mezza sotto temperature record.. Il numero uno al mondo Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros dopo un tracollo fisico improvviso causato dal caldo estremo di Parigi, perdendo contro Juan Manuel Cerundolo per 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: Sinner soccombe al caldo, Cerundolo vince al quinto

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Sinner è fuori dal Roland Garros: battuto dal caldo infernale. Il malore a un passo dalla vittoria, poi il crollo: Cerundolo vince al quintoJannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver subito un malore causato dal caldo.

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