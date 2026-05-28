Sinner si arrende a Cerundolo al quinto set nel torneo di Roland Garros. Dopo aver vinto i primi due set con i punteggi di 6-2 e 6-3, l'azzurro ha perso il terzo set 5-7. Nel quarto set, con il punteggio di 5-1 in favore dell’avversario, ha iniziato a manifestare problemi fisici. La partita si è conclusa con la vittoria di Cerundolo in cinque set.

L'azzurro parte come suo solito forte, i primi due set li chiude 6-2, 6-3 poi nel terzo set sul 5-1 per l'altoatesino iniziano i primi problemi fisici. Si ferma a bordo campo, cerca di fare stretching, si consulta con l'arbitro. Alla fine chiama il fisioterapista. Jannik parla col medico, a cui dice: "Ho bisogno di vomitare". Da qui Sinner non si è più ripreso ed è uscito contro l'argentino per 3-6, 2-6, 7-5, 1-6, 1-6 in 3 ore e 19 minuti Si infrange il sognoRoland Garrosper Sinner:è l’ultimo trofeo necessario per completare la corona del Career Slam. Nella seconda giornata dei secondi turni, Jannik Sinner è stato sconfitto per 3-6, 2-6, 7-5, 1-6, 1-6 in 3 ore e 19 minuti da Juan Manuel Cerundolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Finisce il sogno Roland Garros per Sinner: vince Cerundolo al quinto set

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