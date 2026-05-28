Jannik Sinner scenderà in campo alle 12 nel torneo di Roland Garros. Il tennista ha dichiarato di non temere il caldo previsto durante la giornata. Attualmente, è il numero uno al mondo e cerca di conquistare il suo primo titolo all'Open di Francia.

AGI - Il numero uno al mondo Jannik Sinner prosegue oggi la sua corsa verso il primo titolo all' Open di Francia. Arrivato al Roland Garros dopo aver vinto tutti e tre i titoli dei Masters 1000 sulla terra battuta, diventando così il secondo giocatore dopo Novak Djokovic a completare la serie dei nove tornei di livello 1000, Sinner è favoritissimo alla vittoria finale di Parigi e sembra non avere rivali in grado di fermarlo. Pochi scommetterebbero contro di lui ora che punta a completare il Career Grand Slam conquistando l'unico che gli manca, l'Open di Francia di quest'anno. Nel 2025 fu sconfitto al super tie-break del quinto set dopo una battaglia epica contro Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roland Garros, Sinner in campo alle 12. "Non temo il caldo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner vs Corentin Moutet Exhibition Tennis! | Miami 2026 Highlights

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, Sinner giocherà alle 12: cosa sappiamo di Cerundolo e l’incognita caldoJannik Sinner affronterà alle 12 il suo secondo turno a Roland Garros contro l’argentino Francisco Cerundolo, numero 26 del ranking ATP.

Leggi anche: Roland Garros, il programma: alle 12 Sinner-Cerundolo sul centrale, in serata tocca a Berrettini

Temi più discussi: Mezzogiorno con Sinner, la sfida contro Cerundolo al Roland Garros nell’afa di Parigi; Roland Garros: esordio in discesa per Sinner. Avanzano Arnaldi e Darderi; Roland Garros, l'esordio di Sinner è poco più di un allenamento: battuto Tabur, è al secondo turno; Jannik Sinner al Roland Garros 2026: risultato e cronaca della vittoria su Clement Tabur · Tennis oggi.

Sinner-Cerundolo al Roland Garros, a che ora si gioca la partita #SkySport #SkyTennis x.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

Sinner-JM Cerundolo al Roland Garros, la sfida in diretta: Jannik in campo per il secondo turnoJannik Sinner torna in campo oggi alle ore 12 contro Juan Manuel Cerundolo per il secondo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo affronta il più giovane dei fratelli Cerundolo, quello meno ... fanpage.it

Dove vedere Sinner oggi al Roland Garros 2026 in streaming, al secondo turno incontra CerúndoloJannik Sinner prepara questo momento da almeno due mesi. Prima Montecarlo, poi Madrid, infine Roma: una lunga corsa per arrivare in massima forma - e ci è arrivato anche vincendo tutto - al Roland ... gqitalia.it