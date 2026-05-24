Jannik Sinner si sta allenando intensamente sui campi di Parigi in vista del suo debutto al Roland Garros, previsto per martedì contro un giocatore francese con una wild card. Il tennista italiano si sta preparando con grande concentrazione, mentre si avvicina alla competizione. Nel frattempo, è stato osservato mentre affrontava sessioni di allenamento molto intense per affinare la forma fisica e tecnica prima dell’esordio nel torneo.

Jannik Sinner prosegue con grande concentrazione l’avvicinamento al Roland Garros. L’esordio è in programma martedì contro la wild card francese Clement Tabur, intanto il numero 1 al mondo sta prendendo confidenza con i campi di Parigi grazie a una serie di allenamenti molto intensi. Ieri è sceso in campo insieme al belga Alexander Blockx: due ore in cui Sinner è apparso sul pezzo e si è “testato” anche in situazione di grande caldo, un fattore che accompagnerà almeno tutta la prima settimana dello Slam parigino. Le aspettative nei confronti di Jannik sono enormi: tutti sono convinti che vincerà il Roland Garros e completerà il “ Career Grand Slam ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, "Blockx e caldo": via all'operazione Roland Garros

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