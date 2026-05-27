Roland Garros il programma | alle 12 Sinner-Cerundolo sul centrale in serata tocca a Berrettini
Alle 12 si gioca sul campo centrale il match tra Sinner e Cerundolo. In serata è previsto l’incontro di Berrettini contro Rinderknech. Tra gli italiani in gara ci sono anche Cobolli, Arnaldi e Darderi.
Domani sarà la giornata dedicata ai secondi turni della parte alta del tabellone maschile. Dunque, principalmente, il giorno di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo scenderà in campo alle 12, primo match di giornata sul Philippe Chatrier, contro Juan Manuel Cerundolo. Jannik ha vinto con un triplo 6-2 l'unico precedente, risalente al 2023 sull'erba di Wimbledon. Certo, le condizioni di Parigi sono molto diverse, specie considerando il caldo estremo di questi giorni. Che potrebbe complicare una partita alle 12. Al netto di ciò, balza all'occhio come Sinner non sarà il solo italiano sul campo principale del Roland Garros. In sessione serale, non prima delle 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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