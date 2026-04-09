Durante una partita del torneo di Monte Carlo, il tennista italiano ha avuto un malore in campo e ha chiesto l’intervento dei medici. La partita contro Tomas Machac si è interrotta momentaneamente dopo che il giocatore ha mostrato segni di disagio. Dopo aver ricevuto assistenza, Sinner è rimasto in campo e ha completato il match, ma la natura del problema non è ancora stata resa nota.

Monte Carlo, durante il match del torneo contro Tomas Machac, Jannik Sinner ha accusato un malore in campo e ha richiesto l’intervento del medico. Nonostante la difficoltà fisica, l’azzurro ha proseguito l’incontro e ha conquistato l’accesso ai quarti di finale. La partita è stata caratterizzata da scambi prolungati e da un’intensità elevata fin dalle fasi iniziali. Nel corso dell’incontro, l’attenzione si è spostata anche sulle condizioni dell’azzurro, apparso meno brillante nei movimenti e nell’espressione del linguaggio del corpo. Monte Carlo, Sinner ai quarti dopo la difficoltà fisica. L’episodio principale si è verificato durante un cambio di campo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cosa ha avuto Sinner”. Malore in campo per il campione, la scoperta dopo la vittoria

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L'analisi di SINNER dopo la vittoria

Temi più discussi: Jannik Sinner e Usain Bolt, incontro stellare al Montecarlo Masters: il re dello sprint sugli spalti per il debutto dell'italiano; La resa di Humbert: Vi spiego cosa rende Sinner così fenomenale; Sinner è incredibile, presto perderò il numero 1 del ranking. La resa di Alcaraz da Montecarlo; Vavassori: Io e Bolelli, che vittoria a Miami. Ho allenato Sinner, sa pure quando si sposta l'ombra.

Ho avuto un calo energetico, sono stanco e ho fatto fatica: le parole di SinnerPosso essere contento, ero stanco e ho fatto fatica. Ora cercherò di recuperare per domani. Sospiro di sollievo per Jannik Sinner dopo la vittoria contro Tomas Machac agli ottavi di finale del Maste ... ilfattoquotidiano.it

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