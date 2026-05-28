Malore in campo per Sinner al Roland Garros | Devo vomitare

Notizia in breve

Durante la partita a Roland Garros, un giocatore ha avvertito un improvviso malore in campo, dicendo di dover vomitare. Era a quattro punti dalla qualificazione, quando ha chiesto assistenza. Le condizioni sono state causate dalle alte temperature presenti durante il match. I medici sono intervenuti subito per valutare la situazione e stabilizzare il giocatore. La partita è stata temporaneamente sospesa a causa dell’emergenza sanitaria in corso.