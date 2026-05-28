Malore in campo per Sinner al Roland Garros | Devo vomitare
Durante la partita a Roland Garros, un giocatore ha avvertito un improvviso malore in campo, dicendo di dover vomitare. Era a quattro punti dalla qualificazione, quando ha chiesto assistenza. Le condizioni sono state causate dalle alte temperature presenti durante il match. I medici sono intervenuti subito per valutare la situazione e stabilizzare il giocatore. La partita è stata temporaneamente sospesa a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Sul più bello, a quattro punti dal passaggio del turno, accade lo scenario più temuto a causa del caldo. Un malore. Improvviso. Avanti 6-3 6-2 5-2 e al servizio, Jannik Sinner ha un tracollo fisico. Non si regge in piedi. Perde a zero il servizio che gli avrebbe garantito il passaggio al terzo turno del Roland Garros. Quindi Juan Manuel Cerundolo vince il suo turno di battuta concedendo ancora zero punti al numero uno al mondo. L’altoatesino barcolla, va a servire ancora per il set ma finisce 0-40. A quel punto si ferma. Chiama il fisioterapista. “Devo vomitare”, dice. Rientra negli spogliatoi. Ma non basta. Quando ritorna in campo è sempre debole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sinner, malore al Roland Garros: il crollo a un passo dalla vittoria del terzo set
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