Jannik Sinner ha perso una partita a pochi punti dalla vittoria durante gli ottavi di finale a Roland Garros. L’italiano ha spiegato di aver avuto problemi di energie a metà del terzo set, nonostante il caldo non fosse eccessivo. Ha aggiunto di non essersi sentito bene in campo e di aver faticato a mantenere il ritmo nel finale della partita. La sua eliminazione è avvenuta dopo aver combattuto duramente, ma senza riuscire a completare la rimonta.

«A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente». Sono le prime parole di Jannik Sinner in conferenza stampa dopo l’eliminazione choc dal Roland Garros. Il numero uno del mondo ha analizzato con amarezza la sconfitta arrivata a Parigi, ammettendo le difficoltà fisiche accusate durante il match. «E' lo sport - ha aggiunto - può succedere. Certo, è difficile da accettare, considerando la mia posizione. Ma c'è tempo per recuperare». “Devo recuperare anche mentalmente” Sinner ha poi parlato della necessità di fermarsi e ritrovare energie dopo l’uscita prematura dal torneo parigino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roland Garros, Sinner e la resa a pochi passi dalla vittoria: “Non avevo più energie”

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