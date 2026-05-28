A Roland Garros, Sinner è stato eliminato dopo una sconfitta in tre set, mentre Darderi ha perso il suo match e ha abbandonato il torneo. Solo Berrettini rimane in corsa tra gli italiani, dopo aver vinto il suo incontro e proseguito nel torneo. Nessun altro italiano è ancora in gara. Sinner e Darderi sono usciti dal torneo al secondo turno.

Parigi, 28 maggio 2026 - Dopo il ko forzato di Sinner ha lasciato il Roland Garros anche Luciano Darderi. A tenere alti i colori azzurri ci ha pensato Matteo Berrettini che ha battuto il francese Artur Rinderknech (testa di serie numero 22) in tre set sul campo Philippe Chatrier con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 dopo due ore e 17 minuti. Il romano, numero 105 del ranking maschile è alla sua prima partecipazione allo Slam parigino dal 2021. Ora al terzo turno affronterà l'argentino Francisco Comesana (102 Atp) che ha battuto l'azzurro Luciano Darderi. Darderi, numero 17 del ranking Atp e testa di serie numero 14 del tabellone maschile, ha ceduto dopo una lunga battaglia al connazionale Francisco Comesana (102 Atp). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roland Garros, Sinner e Darderi ko, va avanti Berrettini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner Completes GOLDEN MASTERS in Rome

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, Sinner sul velluto. Avanti Darderi e Arnaldi. Auger-Aliassime rischia, out Medvedev e BublikJannik Sinner ha iniziato il suo torneo a Roland Garros 2026 con una vittoria in tre set contro un giocatore francese, chiudendo in poco più di due...

Roland Garros, esordio vincente per Darderi: Ofner ko in tre setLuciano Darderi ha vinto il suo primo turno a Roland Garros 2026, battendo in tre set un avversario sconosciuto.

Temi più discussi: Roland Garros, l'esordio di Sinner è poco più di un allenamento: battuto Tabur, è al secondo turno; Roland Garros: esordio in discesa per Sinner. Avanzano Arnaldi e Darderi; Jannik Sinner oggi al Roland Garros 2026 contro Clement Tabur: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Sinner arriva ai Roland Garros: il video postato sui social.

Tennis. Al #RolandGarros #Sinner sta male in campo e perde con l'argentino Cerundolo. L'altoatesino: Non sono un robot x.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

Sinner sconfitto al Roland Garros, Jannik sta male e crolla: cosa è successoJannik Sinner sconfitto al Roland Garros 2026 tra crampi e vomito. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Juan Manuel Cerundolo che si è imposto per 2-6, 3-6, 7-5, ... adnkronos.com

Jannik Sinner è fuori dal Roland GarrosGiovedì pomeriggio Jannik Sinner ha perso in modo inaspettato e clamoroso al secondo turno del Roland Garros, uno dei principali tornei nel tennis, contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 ... ilpost.it