Roland Garros esordio vincente per Darderi | Ofner ko in tre set

Luciano Darderi ha vinto il suo primo turno a Roland Garros 2026, battendo in tre set un avversario sconosciuto. La partita si è conclusa con il risultato di 6-4, 7-5, 6-3. La vittoria permette al tennista di avanzare al secondo turno del torneo. L'incontro si è svolto sulla terra battuta del torneo parigino. Nessun altro dettaglio sulla durata o altre partite è stato comunicato.

(Adnkronos) – Luciano Darderi vince al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro, reduce dalla semifinale di Roma, ha battuto l'austriaco Sebastian Ofner nel primo turno dello Slam parigino, imponendosi in tre set con il punteggio di 7-6 (5), 6-2, 6-3 in due ore e 23 minuti di gioco. Il match parte equilibrato,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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