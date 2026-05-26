Jannik Sinner ha iniziato il suo torneo a Roland Garros 2026 con una vittoria in tre set contro un giocatore francese, chiudendo in poco più di due ore. Altri italiani, Darderi e Arnaldi, sono passati al turno successivo. Tra gli uomini, Auger-Aliassime ha rischiato di perdere, mentre Medvedev e Bublik sono stati eliminati.

Un esordio sul velluto quello di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo ha cominciato il suo cammino nello Slam parigino con il match nel programma serale e battendo la wild card francese Clement Tabur in tre set con il punteggio di 6-1 6-3 6-4 in poco più di due ore di gioco. L’altoatesino affronterà ora al secondo turno l’argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha superato il britannico Jacob Fearnley per 6-2 7-6 7-6. Restando sempre nei confini italiani è stata una giornata decisamente positiva, visto che sono arrivate le vittorie di Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Darderi ha battuto in tre set l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio 7-6 6-2 6-3 ed ora se la vedrà con l’argentino Francisco Comesana, che ha sconfitto l’americano Ethan Quinn. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, Sinner sul velluto. Avanti Darderi e Arnaldi. Auger-Aliassime rischia, out Medvedev e Bublik

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