Jasmine Paolini si è ritirata dal torneo di Roland Garros a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, che le ha impedito di continuare la partita contro l’avversaria argentina. La giocatrice si è congedata dal torneo in lacrime, dopo aver subito la sconfitta. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’infortunio o sui tempi di recupero. La partita si è conclusa con la vittoria di Sierra.

Jasmine Paolini saluta amaramente il Roland Garros tra le lacrime. Un grave infortunio alla caviglia sinistra condanna l’azzurra alla sconfitta contro l’argentina Solana Sierra. Paolini, lacrime ed addio alla Francia. Il match sul campo Suzanne Lenglen inizia nel migliore dei modi per la tennista toscana, che approccia la sfida con grande concentrazione e solidità. Paolini controlla gli scambi da fondo campo, mette costante pressione all’avversaria e conquista il primo parziale con il punteggio di 6-3. Il momento decisivo arriva con un fondamentale break all’ottavo gioco, difeso poi con grande successo. Nel secondo set, la situazione sembra rimanere sotto il controllo della giocatrice italiana, che consolida il vantaggio e si porta agilmente sul 4-2. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tennis, Roland Garros: Paolini out, chiude in lacrime per un problema alla caviglia

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Roland-Garros 2026 - Jasmine Paolini in lacrime: È difficile accettare

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