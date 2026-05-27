Jasmine Paolini si è ritirata durante il suo match a causa di un problema alla caviglia, lasciando il torneo dopo aver perso i primi due set contro Sierra. La giocatrice italiana ha abbandonato il campo in lacrime, interrompendo la partita nel quarto set. La sfida, valida per il torneo di Roland Garros 2026, si è conclusa anticipatamente. La sua uscita ha segnato la fine della sua partecipazione in questa edizione del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la dolorosa DIRETTA LIVE e anche il Roland Garros 2026 di Jasmine Paolini, che speriamo di trovare sui prati. Un saluto sportivo! 20:30 Merita tutta la stima del mondo Paolini che si ferma anche a firmare gli autografi, ma la decisione di terminare il match potrebbe non essere stata quella giusta. Sarà quindi Sierra-Cirstea al 3° turno. 20:28 Difficile tirare su la testa dopo le due ore di tennis che abbiamo testimoniato. Azzurra in totale comando delle operazioni praticamente sempre. Sul 4-2 poi il parziale negativo a seguito dell’acutizzarsi del grande dolore alla caviglia sinistra. 20:27 Sierra b. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sierra 6-3, 4-6, 3-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurra in lacrime lascia il torneo, problema alla caviglia non superato

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LIVE Jasmine PAOLINI vs Solana SIERRA | Roland Garros 2026| Match Tracker & Commento

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