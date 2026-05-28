Paolini e Sonego sono impegnati nei rispettivi incontri a Roland Garros. Paolini affronta un avversario noto per la sua solidità fisica, Solana Sierra, mentre Sonego si prepara a sfidare il favorito Tommy Paul. Le sfide si concentrano sulla capacità di Paolini di superare la forza fisica dell’avversario e sull’effettiva probabilità di vittoria di Sonego contro il favorito, considerato più forte sulla carta.

? Punti chiave Come farà Paolini a superare la solidità fisica di Solana Sierra?. Quali sono le reali possibilità di Sonego contro il favorito Tommy Paul?. Chi riuscirà a scrivere la storia tra i giovani talenti italiani?. Quanto peserà la pressione psicologica sulle quote dei bookmaker oggi?.? In Breve Paolini affronta l'argentina Solana Sierra con quote Betsson a 1,48 contro 2,54.. Sonego sfida Tommy Paul con quote per l'azzurro superiori a 5,50.. Federico Cinà classe 2007 sfida l'olandese Jesper De Jong con quota 2,25.. Paolini punta al riscatto dopo la finale raggiunta nel torneo 2024.. Il secondo turno del Roland Garros 2026 si apre giovedì 28 maggio con tre azzurri pronti a sfidare il destino sui campi di Parigi, tra la ricerca di riscatto di Lorenzo Sonego e l’ultima speranza femminile rappresentata da Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: Paolini e Sonego in campo, sfida tra azzurri e ostacoli

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