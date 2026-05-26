Alle 11, Paolini affronta Sierra nel secondo turno di doppio a Roland Garros. Nella stessa giornata, Cinà sfida un avversario argentino e Sonego incontra un tennista olandese. La numero uno azzurra debutta contro un’atleta argentina, mentre Federico sfida De Jong e Lorenzo incontra Paul. La giornata si svolge sui campi di Parigi, con match che vedono protagonisti italiani e avversari internazionali.

Tempo di secondi turni al Roland Garros, e ancora tempo di tanta Italia in campo. Saranno tre i nostri rappresentanti impegnati nella giornata di domani, due ragazzi e la sola Jasmine Paolini al femminile. La n.1 azzurra, tredicesima testa di serie, dopo un buon esordio affronterà Solana Sierra. Il loro sarà il terzo match dalle 11 sul Suzanne Lenglen, il secondo più importante del torneo francese. Giocheranno dopo Khachanov-Trungelliti (partita che ha preso il posto di de Minaur-Blockx, a causa del ritiro del belga) e Starodubtseva-Rybakina, intorno alle 15.30 dunque. Sarà il primo incrocio tra le due giocatrici, con Sierra che viene da un buon periodo di forma, capace anche di trascinare al terzo set Gauff agli Internazionali d'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, tocca a Paolini: alle 11 sfida Sierra. Da vedere Cinà e Sonego (oltre a Nole)

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