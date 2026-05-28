Roland Garros oggi Darderi-Comesana al secondo turno – Diretta

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Luciano Darderi, numero 14 del seeding, disputa oggi il secondo turno di Roland Garros contro Francisco Comesana, numero 102 del ranking. La partita si gioca in diretta tv e streaming.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Luciano Darderi in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi, giovedì 28 maggio l'azzurro, testa di serie numero 14, affronta – in diretta tv e streaming – l'argentino Francisco Comesana, numero 102 del ranking. Darderi è reduce dalla vittoria ottenuta al primo turno in 3 set contro l'austriaco Ofner. Comesana,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roland-Garros 2026 - Luciano Darderi: Con Comesaña ci conosciamo da quando siamo piccoli

Video Roland-Garros 2026 - Luciano Darderi: Con Comesaña ci conosciamo da quando siamo piccoli

Notizie e thread social correlati

Pronostico e quote Francisco Comesaña – Luciano Darderi, secondo turno Roland Garros 28-05-2026Francisco Comesaña e Luciano Darderi si affronteranno nel secondo turno di Roland Garros, con il match programmato nel pomeriggio sul campo numero 6.

Roland Garros, oggi Djokovic-Royer al secondo turno – DirettaNovak Djokovic affronta oggi il suo secondo turno a Roland Garros, incontrando il francese Valentin Royer.

Temi più discussi: Darderi al 2° turno del Roland Garros 2026: Ofner battuto in tre set; Roland Garros, oggi tocca a Sinner: contro Tabur parte la caccia all'ultimo Slam. In campo anche Darderi e Arnaldi; Darderi vince a Roland Garros 2026, Ofner ko oggi. Il prossimo avversario a Parigi; Roland Garros: esordio in discesa per Sinner. Avanzano Arnaldi e Darderi.

roland garros roland garros oggi darderiRoland Garros, il programma di oggi: da Sinner e Cobolli a Berrettini, italiani in campo e dove vederliGiornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo , a cominciare dal numero uno del ranking Atp Janni ... adnkronos.com

roland garros roland garros oggi darderiRoland Garros diretta, da Cobolli a Sinner e Darderi: oggi 5 italiani in campo, orari e dove vederle in tv e streamingRoland Garros, oggi (giovedì 28 maggio) scenderanno in campo 5 italiani per il secondo turno dello Slam parigino. Il primo sarà Flavio Cobolli, a seguire Jannik Sinner e in ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web