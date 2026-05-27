Roland Garros oggi Djokovic-Royer al secondo turno – Diretta

Novak Djokovic affronta oggi il suo secondo turno a Roland Garros, incontrando il francese Valentin Royer. La partita si svolge mercoledì 27 maggio ed è trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. Djokovic ha vinto il primo turno e prosegue nel torneo di Parigi. Royer si è qualificato per questa fase della competizione dopo aver superato le precedenti sfide. La partita si gioca sul campo principale dello Slam francese.

(Adnkronos) – Novak Djokovic scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, il tennista serbo sfida il francese Valentin Royer – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Parigi. Djokovic, reduce dall'eliminazione al primo turno degli Internazionali, ha battuto un altro francese, Mpetshi Perricard, all'esordio, mentre Royer. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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