Francisco Comesaña e Luciano Darderi inizieranno la loro sfida a pomeriggio inoltrato sul campo numero 6. Il classe 2000 di Mar del Plata, che si trova a un centinaio di km da dove è nato e vissuto Darderi per i primi dieci anni della sua vita, prima di venire in Italia, ha esordito nello Slam. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Francisco Comesaña – Luciano Darderi, secondo turno Roland Garros 28-05-2026

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