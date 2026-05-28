Durante il torneo di Roland Garros, il tennista Mensik ha vinto il suo match, ma ha successivamente criticato le condizioni di gioco, definendole “follia” a causa dell'eccessivo caldo. In campo, ha affrontato problemi di pressione e ha chiesto chiarimenti all’arbitro Juge, con cui ha avuto un confronto dopo la partita. Mensik ha anche accusato l’arbitro di non aver gestito correttamente le verifiche mediche e le condizioni di salute durante il match.

? Domande chiave Come ha fatto Mensik a gestire i controlli pressori in campo?. Perché il tennista ha accusato l'arbitro Juge dopo la vittoria?. Cosa è successo esattamente quando Mensik è crollato a terra?. Quali regole del torneo mettono a rischio la salute degli atleti?.? In Breve Mensik ha criticato l'arbitro Alexandre Juge per la gestione dei tempi tecnici.. Il montepremi del torneo è salito al 9,53% raggiungendo 61.723.000 euro.. Le finali del Roland Garros si svolgeranno il 6 e il 7 giugno.. Il match contro Navone è durato oltre quattro ore e mezza.. Jakub Mensik ha battuto Mariano Navone con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 1-6 7-6 al Roland Garros, ma è crollato a terra per i crampi dopo un match estenuante sotto il sole cocente di Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros, Mensik vince ma crolla: ‘È follia giocare con quel caldo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roland Garros al via, caldo record a Parigi: i big vogliono giocare di seraIl torneo di Roland Garros 2026 inizia domani a Parigi, mentre le temperature raggiungono record storici nella città.

Mensik si accascia dopo la vittoria su Navone al Roland Garros: è distrutto, arrivano i sanitariDopo aver vinto contro Navone al Roland Garros, il tennista ceco si è accasciato a terra per un malore ed è stato soccorso dai sanitari in campo.

Temi più discussi: Vince dopo quasi 5 ore e crolla a terra: attimi di apprensione al Roland Garros. FOTO; Jakub Mensik vince e crolla in campo a Parigi: finale incredibile contro Navone e de Minaur ‘fortunato’; Roland Garros - Uno stremato Mensik vince in condizioni estreme: il ceco fatica a rialzarsi dopo la vittoria - VIDEO; Mensik collassa al Roland Garros dopo 4 ore e 40 di lotta contro Navone: non riesce più ad alzarsi, poi i soccorsi.

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fonseca firma la rimonta più bella: da due set sotto a Prizmic alla sfida con Djokovic.Jódar cresce ancora: batte Duckworth in quattro set. Fuori Rybakina, Mensik vince sui crampi x.com

Quale uomo vincerà il Roland Garros? reddit

Mensik si accascia dopo la vittoria su Navone al Roland Garros: è distrutto, arrivano i sanitariJakub Mensik non ha avuto nemmeno la forza di esultare dopo il trionfo su Mariano Navone al termine di una partita fiume al Roland Garros. Dopo 4 ore e 41 minuti di battaglia il tennista ceco l'ha spu ... fanpage.it

Roland Garros – Uno stremato Mensik vince in condizioni estreme: il ceco fatica a rialzarsi dopo la vittoria – VIDEOUn clima folle in quel di Parigi con diversi atleti in difficoltà fisiche. Il ceco vince una maratona ma ne esce ‘a pezzi’ Una maratona di 4 ore e 41 minuti ed una battaglia senza fine. Jakub Mensik h ... tennisitaliano.it