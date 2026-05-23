Roland Garros al via caldo record a Parigi | i big vogliono giocare di sera

Il torneo di Roland Garros 2026 inizia domani a Parigi, mentre le temperature raggiungono record storici nella città. I giocatori più attesi preferiscono disputare le partite di sera, a causa delle alte temperature diurne. Le partite si svolgeranno secondo il programma stabilito, con alcune sfide che sono state spostate in orari serali per garantire condizioni più favorevoli. La giornata di apertura si preannuncia calda e soleggiata, con i campi che si preparano ad accogliere i primi incontri.

(Adnkronos) – Il Roland Garros 2026 comincia e il caldo record scende in campo a Parigi. Domani, 24 maggio, si apre lo Slam nella capitale francese. Si parte con il primo turno del singolare maschile e femminile in un programma fitto sul Campo Philippe Chatrier, sul Suzanne Lenglen e sui campi periferici. Si comincia a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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