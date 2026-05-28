Roland Garros impresa Arnaldi | batte Tsitsipas e vola al terzo turno

Matteo Arnaldi ha sconfitto il numero 5 del mondo, Stefanos Tsitsipas, al Roland Garros. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-6, 6-3, 6-4 in favore dell’italiano. Arnaldi ha conquistato il passaggio al terzo turno del torneo, dopo aver vinto il primo set al tie-break. La sfida si è giocata sulla terra battuta parigina, davanti a un pubblico numeroso.

(Adnkronos) – Impresa di Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas nel secondo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in quattro set con il punteggio di 7-6 (2), 5-7, 6-3, 6-2 al termine di una partita combattuta, con l'azzurro che è riuscito a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Darderi & Zverev Crazy Dramatic Tiebreak

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