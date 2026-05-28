Matteo Arnaldi supera l’esame di greco! Piega Tsitsipas con autorità e approda al terzo turno del Roland Garros

Notizia in breve

Matteo Arnaldi ha battuto Stefanos Tsitsipas in quattro set, conquistando il passaggio al terzo turno del Roland Garros. La partita è durata oltre tre ore e mezza, con il punteggio di 7-6 (2), 5-7, 6-3 e 6-2. Arnaldi ha vinto il primo set al tie-break, poi ha perso il secondo, e ha chiuso con due vittorie consecutive.