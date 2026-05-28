Matteo Arnaldi supera l’esame di greco! Piega Tsitsipas con autorità e approda al terzo turno del Roland Garros
Matteo Arnaldi ha battuto Stefanos Tsitsipas in quattro set, conquistando il passaggio al terzo turno del Roland Garros. La partita è durata oltre tre ore e mezza, con il punteggio di 7-6 (2), 5-7, 6-3 e 6-2. Arnaldi ha vinto il primo set al tie-break, poi ha perso il secondo, e ha chiuso con due vittorie consecutive.
Matteo Arnaldi è ai sedicesimi del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro supera in quattro set l’ellenico Stefanos Tsitsipas, sconfitto con lo score di 7-6 (2) 5-7 6-3 6-2 dopo tre ore e diciotto minuti di gioco. Al terzo turno la sfida sarà contro il belga Raphael Collignon. Nel primo set Arnaldi manca una palla break in apertura, poi risale dal 15-40 nel secondo game. Nel quinto gioco l’azzurro si porta sullo 0-40 in risposta, ma non concretizza altri quattro break point. I due tennisti registrano le difficolta al servizio e senza ulteriori sussulti si arriva fino al tiebreak: dallo 0-1 Arnaldi infila 5 punti e vola sul 5-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
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