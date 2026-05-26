roland garros arnaldi batte griekspoor e vola al secondo turno

Matteo Arnaldi ha superato il primo turno di Roland Garros battendo Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29. La partita, lunga e combattuta, si è conclusa con una vittoria dell’italiano, attualmente al numero 104 del ranking maschile. Con questa vittoria, Arnaldi si è qualificato per il secondo turno del torneo.

Matteo Arnaldi supera il primo turno del Roland Garros. Il tennista ligure, attualmente numero 104 del ranking maschile, ha battuto l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29 del tabellone principale, al termine di una partita lunga e combattuta. Successo in quattro set Arnaldi si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-7(9) 6-3 7-6(6) 6-3, dopo quattro ore e un minuto di gioco. Dopo aver perso il primo parziale al tie-break, l’azzurro ha reagito con solidità, conquistando il secondo set e poi indirizzando la sfida con il successo nel tie-break del terzo. Ora c’è Tsitsipas Al secondo turno Arnaldi affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, avanzato dopo il ritiro del francese Alexandre Muller nel corso del secondo set. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Arnaldi al secondo turno

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