Oggi al Roland Garros 2026 sono in gioco tre tennisti italiani nel tabellone maschile. Nel settore femminile, Lucia Bronzetti, numero 173 del ranking, è stata eliminata questa mattina da Marie Bouzkova.

Sono tre gli italiani in campo oggi, 24 maggio, al Roland Garros 2026 nel tabellone maschile. Sul versante femminile invece brutte notizie da Lucia Bronzetti (173), eliminata in un match di questa mattina da Marie Bouzkova. La ceca, attuale numero 27 del ranking Wta. si è imposta con un netto 6-3, 6-1 sull’azzurra, in poco più di un’ora di gioco. In campo maschile oggi sarà il turno, sui campi in terra rossa parigini, di Federico Cinà (216), impegnato contro lo statunitense Reilly Opelka (75), poi di Mattia Bellucci (72), che dovrà vedersela con il francese Quentin Halys (88), e infine di Lorenzo Sonego (69), in campo nel pomeriggio contro un altro francese, il numero 223 del ranking Atp Pierre-Hugues Herbert. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: orari e dove vederli

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