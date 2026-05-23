Sinner a caccia del Roland Garros Sulla sua strada Zverev Medvedev Djokovic e Jodar

Da feedpress.me 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tabellone del Roland Garros è stato definito dopo le qualificazioni. Tra i favoriti, c’è anche Jannik Sinner, che affronta ora un percorso tra i principali top player del torneo. Sinner dovrà superare avversari come Zverev, Medvedev e Djokovic, mentre tra gli outsider figura anche Jodar. La competizione è pronta a partire, con i match principali che si svolgeranno nel corso della manifestazione.

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Il Roland Garros è alle porte e, con i turni di qualificazione ormai conclusi e il tabellone delineato, l’attesa si concentra soprattutto su Jannik Sinner. Il numero uno del mondo arriva a Parigi con un obiettivo chiaro: conquistare l’unico Slam ancora assente dalla sua bacheca e completare così un percorso già straordinario. L'assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio, cambia inevitabilmente gli equilibri del torneo e aumenta le chance dell’azzurro, che dovrà però gestire pressione, aspettative e un tabellone comunque ricco di insidie. Fuori anche Lorenzo Musetti, semifinalista della scorsa edizione, saranno nove gli azzurri al via nel main draw maschile, con Sinner chiamato all’esordio contro la wild card francese Clement Tabur. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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