Durante il torneo di Roland Garros, un giocatore ha subito un collasso, mentre un altro ha espresso una forte reazione. Le dichiarazioni di un tennista di alto livello hanno attirato l’attenzione, dato il loro peso nel contesto del torneo. La partita ha visto momenti di tensione e discussioni tra i giocatori, evidenziando le emozioni intense che caratterizzano questa fase del torneo. Le parole di questo atleta sono state particolarmente commentate, considerandole significative nel quadro della competizione.

Le parole di Nole Djokovic hanno sempre un peso diverso rispetto a quelle degli altri tennisti soprattutto se pronunciate in un contesto come il Roland Garros. Il tennista serbo mercoledì è stato in campo più di quattro ore prima di riuscire a domare il francese Royer. Una sofferenza incredibile con temperature superiori ai 34 gradi. Il serbo è intervenuto sull’argomento anche alla luce del collasso che ha colpito il ceco Jakub Mensik che alla fine della sua partita contro l’argentino Mariano Navone è crollato a terra e non riusciva più a rialzarsi. Il ceco ha avuto la meglio al quinto set ma ha rischiato di mettere a dura prova anche la sua salute visto che dopo la vittoria è letteralmente collassato in campo, i paramedici sono dovuti correre sul campo per posizionarlo in una sedia a rotelle e per abbassare la sua temperatura corporea. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Roland Garros, il collasso di Mensik e la furia di Nole: “Come funziona?”

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