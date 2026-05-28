A Roland Garros, i match vengono sospesi se la temperatura supera i 32 gradi Celsius, secondo le regole ATP. La decisione viene presa per motivi di sicurezza e salute dei giocatori. Quando si raggiunge questa soglia, gli organizzatori interrompono le partite e le riprendono solo dopo che le condizioni si sono raffreddate. La sospensione può durare anche più di un'ora, a seconda delle condizioni meteorologiche. La misura si applica sia alle partite di singolare che di doppio.

La sorpresa del torneo, forse dell'anno. Jannik Sinner viene eliminato al secondo turno del Roland Garros, perdendo 6-1 al quinto contro Juan Manuel Cerundolo. Un risultato clamoroso, specie perché Sinner era avanti 6-3 6-2 5-1, un incontro che sembrava largamente finito. Nonostante il caldo estremo, il vero nemico dell'azzurro, come ci si aspettava già prima del torneo. E il caldo in effetti ha influito pesantemente sull'andamento dell'incontro, sul finire del terzo set. Provocandogli conati di vomito, impedendo a Sinner di muoversi in pratica. Niente stop perché il Roland Garros, nonostante la politica Atp di sospensione dei match oltre i 32 gradi, ha delle regole proprie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, ecco quando si deve sospendere un match per il calore eccessivo

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