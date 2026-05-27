Jannik Sinner affronta il secondo turno di Roland Garros 2026 contro Cerundolo. Il match si gioca oggi sul campo centrale alle 14.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e in streaming su Eurosport Player. È visibile anche in chiaro su Rai 3, dalle 14.15. La partita durerà circa due ore.

Il Roland Garros 2026 entra nel vivo e Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il secondo turno del torneo parigino. Dopo l’esordio vincente contro Clement Tabur, il numero uno del mondo sfiderà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, in un incontro che promette spettacolo e intensità sulla terra rossa di Parigi. La partita è in programma giovedì 28 maggio 2026, ma l’orario preciso sarà definito con l’ordine di gioco ufficiale del torneo. Sinner, come da calendario, scenderà in campo a giorni alterni: in caso di vittoria, il terzo turno si giocherà sabato 30 maggio, il quarto lunedì 1° giugno, i quarti mercoledì 3 giugno, le semifinali venerdì 5 giugno e la finale domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sinner – Cerundolo al Roland Garros 2026: quando si gioca e dove vedere il match in tv, streaming e in chiaro

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