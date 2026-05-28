Giovedì 28, al Roland Garros, Jannik Sinner ha concluso la sua partita con una sconfitta. Durante il match, il giocatore ha avuto problemi legati al caldo intenso e a un infortunio che ha inciso sulle sue prestazioni. La partita si è conclusa con la sua eliminazione dal torneo, segnando un risultato negativo per lui in questa edizione.

(Adnkronos) – Il Roland Garros di Jannik Sinner si chiude nel modo più amaro. Oggi, giovedì 28 maggio, il numero uno del ranking Atp è crollato contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno dello Slam parigino, in una partita che sembrava ormai vinta (con due set di vantaggio e match in controllo totale). Poi, ancora. L'articolo Roland Garros e non solo, quando Sinner perde contro. il caldo e gli infortuni proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Roland Garros: Sinner si sente male per il caldo, perde ed è fuori dal torneo

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