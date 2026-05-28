Roland Garros 2026 Darderi fuori al secondo turno contro Comesana
Luciano Darderi è stato eliminato al secondo turno di Roland Garros 2026, subito dopo Jannik Sinner. Il giocatore ha perso contro Comesana sui campi in terra battuta di Parigi. La competizione prosegue senza Darderi nel torneo maschile.
Dopo Jannik Sinner anche Luciano Darderi esce di scena al secondo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il tennista azzurro ha perso al quinto set contro l’argentino Francisco Comesana con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4, 3-6, 6-4 confermando la relazione complicata con lo Slam parigino dove in carriera non è mai riuscito a spingersi oltre il secondo turno. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Roland Garros: DARDERI E SINNER OK, MEDVEDEV SUBITO FUORI, SUPER KOUAMÉ
Notizie e thread social correlati
Roland Garros, oggi Darderi-Comesana al secondo turno – DirettaLuciano Darderi, numero 14 del seeding, disputa oggi il secondo turno di Roland Garros contro Francisco Comesana, numero 102 del ranking.
Pronostico e quote Francisco Comesaña – Luciano Darderi, secondo turno Roland Garros 28-05-2026Francisco Comesaña e Luciano Darderi si affronteranno nel secondo turno di Roland Garros, con il match programmato nel pomeriggio sul campo numero 6.
Temi più discussi: Darderi al 2° turno del Roland Garros 2026: Ofner battuto in tre set; Quando gioca Luciano Darderi? Il Roland Garros è su DAZN tramite Eurosport; Darderi vince a Roland Garros 2026, Ofner ko oggi. Il prossimo avversario a Parigi; Roland Garros: esordio in discesa per Sinner. Avanzano Arnaldi e Darderi.
Roland Garros, Comesana elimina Darderi in 5 set per 7-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-4. Ora in campo Arnaldi e Berrettini. Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-roland-garros-parigi-sinner-cobolli-darderi-berrettini-paolini-news-aggiornam facebook
Da inizio 2026: Sinner ha giocato 38 partite (36 vinte) Zverev 37 (28 vinte) Darderi 32 (20 vinte) Ruud 31 (20 vinte) Cobolli 30 (18 vinte) Jodar 29 (20 vinte) Fonseca 19 (10 vinte) Djokovic 10 (7 vinte) Con Jannik fuori, adesso chi vince il Roland Garros? Jodar x.com
2026 Roland Garros Uomini & Donne Round Due - Partite di Giovedì reddit
Roland Garros, Darderi fuori al secondo turno contro ComesanaDopo Jannik Sinner anche Luciano Darderi esce di scena al secondo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di ... lapresse.it
Luciano Darderi fallisce l’esame di maturità e cede in 5 set a Comesana: fine del Roland GarrosLuciano Darderi si ferma al secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista di origini sudamericane, numero 17 del ranking mondiale, è stato sconfitto ... oasport.it