LIVE Darderi-Comesana 6-7 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro perde un primo set che aveva due volte in mano
Durante il primo set del match di singolare, l’italiano ha perso il tie break 7-5, dopo aver avuto un vantaggio di 3-1. In precedenza, aveva subito un break e si è trovato in svantaggio. La partita si sta svolgendo sul campo principale di un torneo del Grande Slam. Il punteggio attuale vede il set concluso con il punteggio di 7-6 in favore dell’avversario. La sfida prosegue con il secondo set ancora da giocare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Darderi-Comesana 6-7(5)! Servizio e dritto. Un primo set in cui l’azzurro aveva subito brekkato, lo perde dal 3-1 sopra al tie break. 5-6 Vince anche questo punto Darderi, ora però c’è da sperare che non entri la prima. 4-6 Annulla il primo con la bella volèe l’italo argentino. 3-6 Sotto la rete il rovescio. Quinto punto di fila. Primo set che se ne va probabilmente così. 3-5 Prima vincente. 3-4 Niente, terzo punto di fila e ancora con la volèe smorzata vincente Comesana. Al volo da metà campo, cosa ha fatto! 3-3 Et voilà, lo dicevamo. Dritto anomalo vincente Comesana. Parità! 3-2 Non trema questa volta al momento di incidere di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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