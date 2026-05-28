LIVE Darderi-Comesana 6-7 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro perde un primo set che aveva due volte in mano

Notizia in breve

Durante il primo set del match di singolare, l’italiano ha perso il tie break 7-5, dopo aver avuto un vantaggio di 3-1. In precedenza, aveva subito un break e si è trovato in svantaggio. La partita si sta svolgendo sul campo principale di un torneo del Grande Slam. Il punteggio attuale vede il set concluso con il punteggio di 7-6 in favore dell’avversario. La sfida prosegue con il secondo set ancora da giocare.