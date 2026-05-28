Roland Garros cade un altro big | Shelton eliminato

Un altro favorito è stato eliminato al Roland Garros 2026. Dopo la sconfitta di Jannik Sinner, anche il giocatore Shelton è stato battuto giovedì 28 maggio. La sua eliminazione segna l’uscita di un altro dei principali contendenti nel torneo di singolare maschile. La competizione prosegue senza alcuni dei giocatori più quotati, lasciando spazio a nuovi possibili vincitori.

(Adnkronos) – Cade un altro big al Roland Garros 2026. Dopo Jannik Sinner, oggi, giovedì 28 maggio, anche Ben Shelton è stato eliminato dallo Slam di Parigi, arrendendosi a Raphael Collignon in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-4 al termine di una partita controllata dal belga e in cui l'americano non è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sinner or Alcaraz: Who is the French Open favourite

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