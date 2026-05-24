Roland Garros cade il primo big | Fritz eliminato all’esordio

Taylor Fritz è stato eliminato al primo turno di Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il tennista ha perso in tre set contro un avversario sconosciuto. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2. È la prima testa di serie a uscire dal torneo. Fritz è stato battuto in due ore e 15 minuti di gioco.

(Adnkronos) – Taylor Fritz eliminato al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il tennista americano si è arreso al primo turno dello Slam parigino, a cui arrivava dopo un infortunio e non al massimo della forma, arrendendosi in quattro set al connazionale Nishesh Basavareddy con il punteggio di 6-7 (5), 6-7 (5), 7-6 (11-9),. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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