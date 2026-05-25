Roland Garros cade un altro big | Lehecka eliminato da Carreno Busta

Da webmagazine24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista ceco Jiri Lehecka è stato eliminato al primo turno di Roland Garros da Pablo Carreno Busta, numero 89 del ranking Atp. Lehecka, che aveva perso contro Jannik Sinner nell’ultimo Masters 1000 di Miami, non è riuscito a superare lo spagnolo nel torneo parigino.

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(Adnkronos) – Cade un big al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il ceco Jiri Lehecka, battuto da Jannik Sinner nell'ultimo Masters 1000 di Miami, è stato eliminato al primo turno dello Slam parigino dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 89 del ranking Atp. Il giocatore iberico si è imposto nettamente in tre set con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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