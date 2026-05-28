Al Roland Garros, Berrettini e Arnaldi sono passati al terzo turno dopo aver battuto Tsitsipas in quattro set. Tsitsipas è stato eliminato al secondo turno. La competizione vede ancora in gara alcuni giocatori italiani, mentre Sinner e Darderi sono stati eliminati.

Berrettini e Arnaldi tengono alta la bandiera dell’Italia al Roland Garros: impresa contro Tsitsipas, eliminato in quattro set Il Roland Garros 2026 perde Jannik Sinner e Luciano Darderi, ma non tutta l’Italia. Mentre il numero uno al mondo cedeva a Cerundolo, gli altri azzurri rispondono con orgoglio. Matteo Berrettini incanta il Chatrier: 6-4, 6-4, 6-4 al francese Rinderknech, prestazione autoritaria che lo proietta al terzo turno. Lì attende Francisco Comesana, che a sua volta ha eliminato Luciano Darderi: l’abruzzese esce dopo una maratona di 4 ore e 14 minuti (7-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-4), pagando caro l’inesperienza nei momenti decisivi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, Berrettini e Arnaldi avanti: fuori Tsitsipas al secondo turno

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