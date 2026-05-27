Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas si sfidano nel secondo turno di Roland Garros il 28 maggio 2026. Chi vince approderà al terzo turno, dove incontrerà uno tra Ben Shelton e Raphael Collignon. Le quote e i pronostici indicano un equilibrio tra i due giocatori, ma ancora non sono stati definiti i favoriti ufficiali. La partita si svolge sulla terra battuta parigina, con entrambi pronti a dare battaglia.

Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas si giocano il diritto di incontrare uno tra Ben Shelton e Raphael Collignon nel terzo turno. All’esordio nel torneo, l’italiano ha continuato sulla strada che sperabilmente lo porterà a ritrovare il suo miglior tennis battendo Tallon Griekspoor in rimonta, con il punteggio di 6-7 (9) 6-3 7-6 (6) 6-3. Dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Stefanos Tsitsipas, secondo turno Roland Garros 28-05-2026

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