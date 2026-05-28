Matteo Arnaldi torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro affronta il greco Stefanos Tsitsipas nel match valido per il secondo turno dello Slam parigino. Arnaldi arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto all’esordio contro l’olandese Tallon Griekspoor, mentre Tsitsipas ha superato il primo turno beneficiando del ritiro del francese Alexandre Muller. Arnaldi-Tsitsipas: orario del match. La sfida tra Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas è in programma oggi come ultimo incontro sul campo numero 14 del Roland Garros. L’inizio del match è previsto orientativamente tra le 19 e le 20, al termine delle altre partite in programma sul campo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Roland Garros 2026, Matteo Arnaldi sfida Tsitsipas al secondo turno: orario e dove vedere il match

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Roland-Garros 2026 - Matteo Arnaldi: Voglio tornare a giocare senza dolore

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