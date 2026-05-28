roland garros berrettini e arnaldi al terzo turno ko darderi

Dopo la sconfitta di Sinner, anche Luciano Darderi è stato eliminato al Roland Garros. Entrambi i giocatori hanno abbandonato il torneo prima di raggiungere il terzo turno. Berrettini e Arnaldi, invece, sono avanzati alla fase successiva, arrivando al terzo turno. La competizione continua con altri atleti ancora in corsa, mentre Darderi e Sinner sono usciti dal torneo.

Parigi, 28 maggio 2026 - Dopo il ko forzato di Sinner ha lasciato il Roland Garros anche Luciano Darderi. A tenere alti i colori azzurri ci hanno pensato Matteo Berrettini che ha battuto il francese Artur Rinderknech (testa di serie numero 22) e Matteo Arnaldi che ha piegato l greco Stefanos Tsitsipas. Il romano si è imposto in tre set sul campo Philippe Chatrier con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 dopo due ore e 17 minuti. Il numero 105 del ranking maschile è alla sua prima partecipazione allo Slam parigino dal 2021. Ora al terzo turno affronterà l'argentino Francisco Comesana (102 Atp) che ha battuto l'azzurro Luciano Darderi. Darderi, numero... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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