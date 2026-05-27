PARIGI – Jannik Sinner tornerà in campo domani, giovedì 28 maggio 2026, contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero uno del mondo aprirà la sessione diurna alle 12.00, nel gran caldo parigino, sul Philippe-Chatrier. In serata, sempre sullo Chatrier, toccherà a Matteo Berrettini contro Arthur Rindernkech alle 20.15. In campo anche Flavio Cobolli contro Yibing Wu (primo match dalle 11.00 sul Campo 7), Matteo Arnaldi contro Stefanos Tsitsipas (quarto match dalle 11.00 sul Campo 14) e Luciano Darderi contro Francisco Comesana (terzo match dalle 11.00 sul Campo 6). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner-Cerundolo, secondo turno al Roland Garros col sole di mezzogiorno. In campo anche Cobolli, Arnaldi e Darderi

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Sinner quando gioca al Roland Garros? Cerundolo al secondo turno: data, orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e montepremiJannik Sinner ha vinto il suo primo match a Parigi contro Clement Tabur in due ore e otto minuti, iniziando il torneo con una vittoria convincente.

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Jannik Sinner debutta al Roland Garros con una vittoria agevole su Clement Tabur in tre set (6-1, 6-3, 6-4), conquistando la 30ª vittoria consecutiva. Al secondo turno affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo x.com

Secondo le previsioni di Tennis Abstract RG, il testa di serie #1 Jannik Sinner ha la stessa probabilità di raggiungere la finale del testa di serie #2 Alexander Zverev di vincere il suo match di secondo turno reddit

Sinner sfida JM Cerundolo al Roland Garros 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streamingJannik Sinner ritrova oggi Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros in programma sul Philippe Chatrier non prima delle ore 12. Dopo l'esordio in scioltezza con Tabur, ostacolo un po' ... fanpage.it

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