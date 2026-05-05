Da settimane si parla di un possibile boicottaggio al Roland Garros 2026, motivato da un malcontento riguardo ai premi, ritenuti insufficienti rispetto ai guadagni dei partecipanti. La questione riguarda anche alcuni tra i più noti tennisti del circuito, pronti a protestare se le condizioni non cambieranno. La decisione di non partecipare rischia di coinvolgere diversi atleti di rilievo, creando tensioni nel mondo del tennis.

Roma, 5 maggio 2026 - Il malumore serpeggia da settimane, ma ora prende forma concreta: l’idea di un clamoroso forfait al Roland Garros non è più solo una suggestione. Sul tavolo c’è la questione economica, ma non soltanto. Il nodo riguarda un sistema che, secondo i giocatori, fatica ad adeguarsi alla crescita del movimento. Non solo montepremi, Paolini: "Siamo uniti". A Parigi il montepremi salirà nel 2026 a 61,7 milioni di euro, con un incremento del 9,5% rispetto all'anno passato. Ai vincitori dei singolari andranno 2,8 milioni. Numeri importanti, ma ritenuti ancora non proporzionati agli introiti generati dal torneo. Da qui la protesta, che coinvolge una fetta rilevante del circuito, tra uomini e donne.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Roland Garros 2026 rischia un clamoroso boicottaggio. “Premi insufficienti rispetto ai guadagni”. Anche Sinner e Sabalenka pronti alla protesta

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