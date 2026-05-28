Oggi, giovedì 28 maggio, si svolge il secondo turno di Roland Garros 2026. Tra i giocatori in campo ci sono Jannik Sinner e altri quattro italiani. Gli incontri si tengono sui campi del torneo francese e saranno trasmessi in diretta, con orari variabili a seconda degli accoppiamenti. I match vedono protagonisti tennisti italiani che cercano di avanzare nel torneo.

Jannik Sinner e altri quattro italiani scendono in campo oggi, giovedì 28 maggio, per il secondo turno del Roland Garros 2026. Il n°1 del mondo è atteso sul Philippe-Chatrier alle 12 e sfiderà l’argentino Juan Manuel Cerúndolo (n°59 Atp e fratello di Francisco Cerúndolo). Protagonisti di giornata anche Flavio Cobolli (testa di serie n°10), Luciano Darderi (testa di serie n°14), Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Niente da fare per Lorenzo Sonego, Federico Cinà e Jasmine Paolini, usciti di scena mercoledì. Cobolli VS Yibing ore 11.00, campo 7. Sinner VS Cerúndolo ore 12.00, Philippe-Chatrier. Darderi VS Comesaña non prima delle 13.50, campo 6. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, oggi Sinner e altri 4 italiani in campo: orari e dove vederli

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