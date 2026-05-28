Roland Garros 2026 oggi | orari 28 maggio tv streaming italiani in campo
Otto italiani scendono in campo oggi al Roland Garros 2026, con cinque nel secondo turno di singolare e tre in doppio. Sono in programma incontri di giornata, mentre si completano le sfide di singolare e si giocano le prime partite di doppio. Gli orari e la copertura tv e streaming sono disponibili, con la maggior parte degli incontri trasmessi sui canali ufficiali e online.
Si completano il secondo turno dei tabelloni di singolare ed il primo di quelli di doppio del Roland Garros 2026 di tennis: oggi, giovedì 28 maggio, saranno impegnati nel complesso otto italiani, dei quali cinque in singolare, mentre altri tre scenderanno in campo in doppio. Nel singolare maschile vedremo nuovamente all’opera Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre nel doppio maschile esordiranno Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, infine nel doppio misto Vavassori tornerà in campo in coppia con Sara Errani. La quinta giornata del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD (17. 🔗 Leggi su Oasport.it
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