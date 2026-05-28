Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Stefanos Tsitsipas secondo turno Roland Garros 28-05-2026 campo 14

Da infobetting.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo turno di Roland Garros, Matteo Arnaldi affronta Stefanos Tsitsipas. Chi vince si qualifica per il terzo turno e incontrerà uno tra Ben Shelton e Raphael Collignon. La partita si disputa sul campo 14 il 28 maggio 2026.

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Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas si giocano il diritto di incontrare uno tra Ben Shelton e Raphael Collignon nel terzo turno. All’esordio nel torneo, l’italiano ha continuato sulla strada che sperabilmente lo porterà a ritrovare il suo miglior tennis battendo Tallon Griekspoor in rimonta, con il punteggio di 6-7 (9) 6-3 7-6 (6) 6-3. Dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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