L’eliminazione di Sinner al Roland Garros 2026 ha sconvolto il tabellone principale, creando uno scenario inedito dal 2000. La sua uscita ha modificato drasticamente le quote e le possibili assegnazioni di punti, lasciando il torneo senza uno dei favoriti. La partita conclusiva si è svolta su uno dei campi principali, con un risultato che ha sorpreso gli spettatori e gli analisti. La sconfitta si è verificata in tre set, con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-2.

Sconquasso: questo è il termine esatto per definire ciò che è stato provocato nel tabellone principale del Roland Garros con l’uscita di scena di Jannik Sinner. Il malore, più ancora di Juan Manuel Cerundolo (comunque bravo a mantenere la testa sulla situazione), è alla base della più clamorosa eliminazione dallo Slam francese almeno dai tempi di Rafael Nadal contro Robin Soderling nel 2009. E tra l’italiano e il mancino di Manacor corre una linea sottile: entrambi erano dati per superfavoriti da tutti. Ed entrambi sono usciti in maniera inattesa, l’uno per dei problemi non legati tanto e solo al match odierno quanto a un malessere che già esisteva dalla mattina, l’altro al termine di un incontro i cui connotati, negli anni, sono stati sviscerati a più non posso (e dopo il quale Nadal saltò anche Wimbledon). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, lo sconquasso dell’uscita di Sinner crea uno scenario inedito dal 2000

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