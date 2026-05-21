Jannik Sinner parteciperà al torneo di Roland Garros 2026, dove tenterà di difendere i punti conquistati lo scorso anno. La sua posizione nel ranking ATP si ridurrà di 1300 punti a partire da lunedì 8 giugno, portandolo da 14750 a 13450 punti virtuali. La differenza tra i punteggi sarà legata alla perdita di punti derivanti dalla finale dello scorso anno. La competizione si svolgerà sui campi di Parigi e si concluderà con la premiazione finale.

Jannik Sinner sarà al via del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro, finalista lo scorso anno, nel ranking ATP scarterà 1300 punti lunedì 8 giugno, e quindi a Parigi ripartirà da 13450 punti virtuali, rispetto ai 14750 che avrà lunedì 25 maggio. Per la partecipazione Sinner riceverà 10 punti, mentre la vittoria all’esordio ne varrà 50, invece l’approdo al terzo turno ne porterebbe in dote 100. Una vittoria ai sedicesimi, invece, farebbe guadagnare all’azzurro 200 punti, con un successo agli ottavi che ne varrebbe invece 400. L’approdo in semifinale, invece, porterebbe all’azzurro 800 punti, mentre il passaggio in finale ne varrebbe 1300: Sinner pareggerebbe i conti con lo scorso anno e si riporterebbe a quota 14750. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti può guadagnare Sinner al Roland Garros: lo scenario turno per turno

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