Sta per iniziare il match tra Sinner e Tabur a Roland Garros 2026. L'incontro è in diretta e si avvicina il momento in cui il numero uno scenderà in campo. Alcaraz non partecipa all’evento di oggi. Sono le 19.58 e i giocatori sono pronti per il riscaldamento. La partita si svolge sulla terra battuta del torneo francese, con pubblico presente sugli spalti. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 Senza la presenza di Alcaraz, Sinner ha forse l’occasione della vita per confermarmi ancora al top mondiale: con la vittoria del Roland Garros l’azzurro completerebbe il Clay Slam, il riuscire a vincere tutti i Big Title sulla terra battuta come ha fatto solo Nadal nel 2010. Inoltre, Jannik sarebbe il primo a riuscirci nello stesso anno in cui ha completato il Sunshine Double e in cui ha segnato la nuova striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000 fissata a 34, ovviamente potrebbe anche allungarsi. L’azzurro ha anche il record di più Masters 1000 vinti consecutivamente, con la striscia di ben sei successi di fila (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) che è ancora aperta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del numero uno!

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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