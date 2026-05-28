Roland Garros 2026 gli Azzurri in campo oggi | gioca anche Sinner che punta al terzo turno

Oggi a Parigi, nella quinta giornata di Roland Garros 2026, gli italiani scendono in campo. Tra loro, Sinner punta a raggiungere il terzo turno. I match si disputano su diversi campi, con incontri in corso e altri in programma. La giornata comprende anche altri incontri del torneo, con giocatori di varie nazionalità. Nessuna partita è ancora conclusa, e le sfide continuano nel rispetto del programma stabilito.

Parigi, 28 maggio 2026 – Giornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo, a cominciare dal numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, impegnato contro Cerundolo. In campo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming. Roland Garros, programma oggi – Ecco il programma dei match di oggi, giovedì 28 maggio:. COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12 1 J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG) 30 A. Li (USA) – D. Parry (FRA) 1 A. Sabalenka (BLR) – E. Jacquemot (FRA) non prima delle 20:15 22 A. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Close Call: Roland Garros, buon inizio per gli azzurri, oggi tocca a Sinner

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